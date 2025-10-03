ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
277
1 хв

Україну очікують контрастні вихідні: де буде найтепліше та які регіони охоплять дощі

Захід України охолоне до +9, а південь і Крим прогріються до +20. Синоптикиня розповіла, у яких областях вихідними прогнозуються дощі.

Софія Бригадир
Погода в Україні

Погода в Україні / © unsplash.com

Найближчими вихідними в Україні очікується неоднорідний розподіл температури та локальні опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

За прогнозом, 4-5 жовтня найпрохолоднішою буде погода на заході країни. Тут стовпчики термометрів удень не перевищуватимуть +9…+12 градусів. У північних областях синоптики прогнозують +12…+14, у центральних регіонах — від +12 до +18 градусів. На півдні температура становитиме +15…+19, у Криму підніметься до +20. У східних областях очікується +15…+18 градусів.

Дощі в суботу, 4 жовтня, ймовірні на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Увечері вони поширяться на центральну частину та північ країни. На решті території збережеться суха погода.

У неділю, 5 жовтня, опади прогнозують у південних областях (крім Одещини), на сході та місцями на заході. Інші регіони залишатимуться без дощів.

У Києві впродовж вихідних переважатиме суха погода. Лише у суботу ввечері можливий невеликий дощ. Денна температура у столиці коливатиметься в межах +14…+15 градусів.

«Варимо гарбузову кашу, збираємо гриби, йдемо грітися на вулиці, бо опалення хоч і оголосили, але до тепліших реалій ще походимо у теплих флісових штанах, стежимо за погодою і з пʼятниці по неділю обов’язково вітаємо улюблених учителів із їхнім Днем!)», — написали Діденко.

Прогноз погоди / © Метеопрог

Прогноз погоди / © Метеопрог

Нагадаємо, раніше синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявила, що українців вихідними 4-5 жовтня чекає невелике потепління. Вже у п’ятницю, 3 жовтня, очікується сонце.

