Дощі та пориви вітру накриють Україну: чого очікувати 28 жовтня

Завтра у більшості регіонів очікується хмарна погода з дощами та поривчастим вітром.

В Україні 28 жовтня очікується переважно хмарна й волога погода, у Карпатах можливий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від +7 до +16 градусів залежно від регіону.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.

За її словами, на заході та півночі України очікуються пориви західного вітру до 15 м/с. Температура повітря становитиме +9…+12 градусів у більшості областей, на заході +7…+10, на півдні та південному сході +11…+16 градусів.

У Києві завтра місцями невеликий дощ з проясненнями. Вітер західний, рвучкий. Вночі температура опуститься до +5 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+11 градусів.

За прогнозом синоптикині, від 30 жовтня в Україні очікується потепління.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим. Водночас уже від четверга, 30 жовтня, очікується потепління та прояснення в більшості областей.

