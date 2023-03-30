На Україну чекає мороз зі снігом посеред весни: синоптикиня вразила прогнозом погоди до кінця березня

Зимовий холод посеред весни. Мінус 15 градусів зранку 30 березня зафіксували в гірському селі Верхній Яловець на Буковині. Світлину із замерзлим стовпчиком термометра та засніженою місцевістю поширив голова громади.

За народним календарем, 30 березня називають днем теплого Олекси. У цей день проводжають зиму, і якщо день холодний - то й весну чекають пізню. Та у Верхньому Яловці - 15 морозу ще не рекорд. Кілька років тому тут, у горах, у цю пору фіксували навіть мінус 22.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

А у п'ятницю, 31 березня, до України прийде атмосферний фронт із заходу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Фронт принесе дощі в західні області, північні, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.

"У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припинятися, навіть вийде сонечко", - зазначає експертка.

На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31-го березня суха погода.

Найближчої ночі, за словами Наталки Діденко, очікується від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень в Україні +6+12 градусів, на Луганщині +3+7 градусів.

Погода у Києві

У Києві березень завершиться прохолодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю, 31 березня, у столиці очікується невеликий дощ.

Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні, прийде із скромним потеплінням та західними дощами.

А ось на початку квітня, у понеділок, очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України.

"Тому тримайте голову та настрій у рівновазі, не легковажте стрибками атмосферного, артеріального тиску та температури повітря - справжнє тепло ще буде, легку одежу та темні окуляри ще будемо обов'язково носити та милуватися квітами у квітні. Сонце - є, квіти - є, квітень вже ось-ось, до +15+20 градусів ще трохи..." - зазначила експертка.

Тим часом, за повідомленням мера Києва Віталія Кличка, погода впливатиме на час завершення опалювального сезону. Однак через тиждень-два можна буде відключити опалення.

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