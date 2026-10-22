Україну може накрити друга хвиля міграції: демографиня назвала причини

Після війни можлива чоловіча хвиля еміграції з України / © Associated Press

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Україні загрожує нова хвиля міграції після завершення воєнного стану — значна частина чоловіків може виїхати до родин, які вже адаптувалися за кордоном.

Про це повідомила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова під час Українського жіночого конгресу.

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«Після повернення чоловіків із фронту Україна може не мати змоги запропонувати чоловікам роботу й зарплати, які вони вважатимуть гідними. І тоді виникає запитання: а де возз’єднаються українські родини — в Україні чи за її межами? Я дуже боюсь, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля», — сказала вона.

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Демографічна криза в Україні — що відомо

Демографи наголошують: проблема не лише у кількості, а й у структурі населення. Виїжджає активна частина суспільства — молоді жінки, сім’ї з дітьми, представники середнього класу. Це ті, хто може швидко інтегруватися у нове середовище й знайти роботу. Водночас в Україні залишається старше покоління, яке менш мобільне. Такий дисбаланс загрожує економіці й соціальній системі.

Очільник Офісу міграційної політики Василь Воскобойник наголошував, що демографічна криза в Україні сягнула тривожних масштабів. Рівень смертності суттєво перевищує народжуваність, а додатковим чинником скорочення населення залишається виїзд громадян за кордон.

Раніше повідомлялося, що в Україні щороку без війни помирають приблизно 500 тисяч осіб, а народжуються близько 180–220 тисяч дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.

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