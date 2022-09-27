Україну може покинути ще до 5 млн людей "за найгіршого сценарію" - Інститут демографії

За її даними, від 24 лютого до 19 вересня з України виїхали близько 8,4 млн людей. Повернулося за цей час – 7,2 млн.

За найгіршого сценарію з України можуть виїхати ще до 5 млн громадян, окрім 1,2 млн, які перебувають за кордоном від 24 лютого.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, повідомило Національне агентство з питань державної служби.

За її даними, від 24 лютого до 19 вересня з України виїхали близько 8,4 млн людей. Повернулося за цей час – 7,2 млн.

"Наразі за кордоном перебувають 1,2 млн людей з України. Вагому частину із них, окрім жінок із дітьми, складають малий прикордонний рух, відрядження, відпустки, виїзд іноземців у перші дня війни, перетин кордонів з метою пільгового ввезення автомобілів, тощо", – каже Лібанова.

Директорка Інституту демографії припускає, що окрім, 1,2 млн, які вже перебувають за кордоном, Україна може додатково втратити щонайменше 500-600 тисяч людей. Натомість максимальна кількість емігрантів може сягнути 5 млн.

Цей сценарій стане реальним у випадку затягування війни. За таких умов існує ризик, що після скасування воєнного стану до українок з дітьми почнуть переїздити чоловіки.

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"У світі відбувається жорстка конкуренція за трудові ресурси. Європа старішає сильніше за Україну і компенсує це старіння емігрантами. Українці, що виїхали, є добре освіченими, значну їх частину складають діти шкільного і студентського віку", – зазначає Лібанова.

На її думку, якщо ця хвиля емігрантів пробуде у Європі більше року, є ризик, що більшість уже не повернеться додому. Саме тому наша держава має комунікувати із громадянами за кордоном, аби уникнути найбільш негативного сценарію.

"Люди мають відчувати себе українцями і зберігати зв’язки з Україною. Для цього потрібні зусилля як на рівні держави, так і – місцевих громад, шкіл, садочків, роботодавців. Важливо, аби роботодавці зберігали зайнятість працівників, які виїхали з України. Інакше після війни втратимо робочу силу. Відзначу, що з початком війни в Україну повернулися близько 180 тисяч чоловіків, які виїхали з країни раніше. Вони верталися свідомо, із рішенням захищати свої країну. На такий рівень свідомості робимо ставку, коли аналізуємо перспективи повернення українців з-за кордону", – підсумувала директорка Інституту демографії.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті та в Чернівецькій області затримали понад десять осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон.

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