Україну можуть прийняти до НАТО ще до закінчення війни: ЗМІ дізнались подробиці

Експерт також пояснив, чи запросять Україну до НАТО під час саміту у Вільнюсі.

Колишній помічник глави Пентагону у зв'язках із НАТО Джим Таунсенд вважає, що Україна може вступити до НАТО ще до закінчення війни Росії.

Про це він сказав у коментарі польському агентству PAP.

Таунсенд зараз працює провідним експертом програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки (CNAS) у Вашингтоні. Він наголосив, що Україні важливо бути в НАТО, оскільки це єдина гарантія безпеки для нашої держави у майбутньому. Водночас американський експерт наголошує, що Україна може вступити до Альянсу ще до закінчення війни.

"Найкращим варіантом, звичайно, була б повна поразка Росії, але навіть якщо цього не станеться і РФ не визнає поразки після закінчення бойових дій, все одно може скластися ситуація, коли Альянс буде більш привабливим прийняти Україну, ніж зараз", – сказав він.

Він вважає, що Україні не варто очікувати, що під час саміту у Вільнюсі нашу державу запросять до НАТО, проте може скластись так, що нашій державі можуть запропонувати аналог ПДЧ.

Нагадаємо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО 2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу.

У Зеленського вважають, що під час цієї зустрічі вони можуть ухвалити декларацію щодо гарантій безпеки для України, укладену Києвом та тими країнами, які хочуть надалі такі гарантії надавати.

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