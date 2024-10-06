Україну можуть заселити африканці: на кількість населення впливатиме міграція — експерт

За офіційною статистикою, 6 мільйонів українців уже виїхали до Європи, а близько 1-2 млн — до Росії.

В Україні під час війни неухильно скорочується кількість населення, що спонукало Кабінет міністрів ухвалити демографічну стратегію, спрямовану на покращення життя. Однак головний вплив на демографічну ситуацію в Україні матиме міграція — зокрема, з менш розвинутих країн Африки.

Таку думку висловив у коментарі виданню “Фокус” соціолог Володимир Паніотто.

Він нагадав, що, за офіційною статистикою, 6 мільйонів українців уже виїхали до Європи, а близько 1-2 млн — до Росії.

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“Кількість тих, хто повернеться, є тим головним фактором, який буде визначати кількість людей, які проживають в Україні. А другий фактор — це скільки людей поїде [з України] після закінчення війни, зокрема чи виїдуть чоловіки, які зараз не мають такої можливості", — зазначив експерт.

Паніотто навів дані опитування, яке свідчить, що із 6 мільйонів українців за кордоном дві третини хочуть отримати громадянство тих країн, де зараз перебувають.

"Тоді виходить, що 4 мільйони залишаться [за кордоном] і, можливо, до них поїдуть ще 2 мільйони чоловіків", — припустив він.

Соціолог вважає, що Україна повинна спонукати українців повертатися та не виїжджати після закінчення війни, зокрема залучати їх до певної роботи.

“Багато з них [українців за кордоном] може дистанційно працювати [в Україні]. Діти можуть продовжувати тут навчатися. Країна багато чого може зробити і має робити для того, щоб мінімізувати втрати", — пояснив він.

За словами Паніотто, збільшити кількість населення в Україні може також міграція людей з країн, які менш розвинуті, зокрема із Африки. Проте на їхню адаптацію потрібно більше ресурсів і вони не швидко стануть українцям. Крім цього, в Україні не найкраще ставлення до африканців, зазначив він.

"У нас немає такої культури, як скажімо, в інших країнах, до якої вони [мігранти з Африки] вже звикли", — сказав, додавши, що Україні вигідніше намагатися повернути своє населення, ніж витрачати ресурси на адаптацію мігрантів з інших країн з іншою культурою.

Нагадаємо, за останніми прогнозами населення України до 2050 року може зменшитися до 25,2 мільйона людей.

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