Україну можуть накрити тривалі відключення та жорстві графіки: озвучено тривожний прогноз

Відключення світла. / © ТСН

Наразі ситуація складається так, що в енергосистемі України можливі три сценарії розвитку ситуації. Зокрема, оптимістичний передбачає часткове відновлення з помірними відключеннями світла. Втім, можливий і песимістичний розвиток подій.

Про це розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі “Еспресо”.

"Якщо говорити про оптимістичний сценарій і припустити, що ворог перестане бити по об'єктах енергетики, як розподілу й передачі електричної енергії, так і її генерації, - то у нас є певний аварійний запас. У такому разі можемо досить швидко, протягом місяця, відновити підстанцію і жити за графіками ранкових і вечірніх відключень. Вони будуть несуттєвими - 2–3 години”, - висловився експерт.

Менш песимістичний сценарій, каже Ігнатьєв, передбачає, що триватимуть роботи з відновлення, а РФ надалі атакуватиме енергетику. Зокрема, лівий берег України. За такого сценарію, графіки на правобережжі задіють графіки, але вони будуть досить лояльними.

За словами Ігнатьєва, найгірший сценарій передбачає, що росіяни завдаватимуть ударів по українських потужних електропідстанціях.

“Тоді ми можемо перейти на довготривалі графіки: не такі, як зараз - 16-17 годин, але з розривами хоча б по 2-3 години - це вже суттєві обмеження. Ми майже залишимося без стабільного електропостачання. Також є загроза морозів, оскільки в холодну погоду зростає споживання електричної енергії, передусім на опалення", - наголосив Ігнатьєв.

Нагадаємо, енергетичний експерт Юрій Корольчук попереджає, що графіки відключень стануть жорсткішими. Внаслідок атак РФ більшість ТЕС в Україні зазнала масштабних пошкоджень і не може виробляти достатньо електроенергії. З подальшим похолоданням це може призвести до ще жорсткіших графіків відключень світла.

Тим часом в “Укренерго” кажуть, що енергосистема країни готова до зими, якщо не враховувати перспективу посилення обстрілів об’єктів енергетики армією РФ. Адже Україна продовжує втрачати генерацію майже кожні десять днів. Відключення електроенергії можуть тривати всю зиму.