ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
1 хв

Україну на наступному тижні чекають температурні "гойдалки": де повітря прогріється до +20

Початок тижня виявиться похмурим, проте температурні показники залишаться в межах норми.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © iStock

У понеділок, 6 жовтня, погода в Україні буде переважно хмарною та вологішою. Найбільше дощів варто чекати на заході країни, а на решті території небо буде затягнуте хмарами або пройде легкий осінній серпанок. Але без парасолі ще можна обійтися.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Температура повітря суттєво не зміниться: вдень по країні буде +12…+15 градусів, на півдні та сході тепліше — до +15…+20 градусів. На заході прохолодніше, місцями +9…+12 градусів.

У Києві понеділок теж буде хмарним, але зовсім не похмурим — місто ще прикрашене яскравими осінніми листочками. Опадів очікувати не варто, можлива лише легка ранкова мряка або туман. Температура вдень складе +12…+14 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Укргідрометцентрі зазначають, що середина осені традиційно відзначається «температурними гойдалками». Підвищення температури та можливого повернення так званого «бабиного літа» можна чекати у третій декаді місяця.

Дата публікації
Кількість переглядів
492
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie