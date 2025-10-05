Україну на наступному тижні чекають температурні "гойдалки": де повітря прогріється до +20

Прогноз погоди / © iStock

Реклама

У понеділок, 6 жовтня, погода в Україні буде переважно хмарною та вологішою. Найбільше дощів варто чекати на заході країни, а на решті території небо буде затягнуте хмарами або пройде легкий осінній серпанок. Але без парасолі ще можна обійтися.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Температура повітря суттєво не зміниться: вдень по країні буде +12…+15 градусів, на півдні та сході тепліше — до +15…+20 градусів. На заході прохолодніше, місцями +9…+12 градусів.

Реклама

У Києві понеділок теж буде хмарним, але зовсім не похмурим — місто ще прикрашене яскравими осінніми листочками. Опадів очікувати не варто, можлива лише легка ранкова мряка або туман. Температура вдень складе +12…+14 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Укргідрометцентрі зазначають, що середина осені традиційно відзначається «температурними гойдалками». Підвищення температури та можливого повернення так званого «бабиного літа» можна чекати у третій декаді місяця.