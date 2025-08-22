ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
776
1 хв

Україну накриє негода: де будуть сильні грози, град і шквали

Оголошений І рівень небезпеки.

Олена Капнік
Негода.

Негода. / © pixabay.com

У п’ятницю, 22 серпня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зазначається, що сьогодні вранці у Закарпатській, Львівській, Івано- Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі.

Вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

“I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, - наголосили синоптики.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, експерти ошелешили погодним апокаліпсисом в Україні до 2040 року. Через глобальні зміни клімату зими можуть повністю зникнути для Одеської області та Криму. За словами кліматологині Світлани Краковської, весна на півдні України наступатиме вже в січні, а в інших регіонах також буде її значне скорочення.

