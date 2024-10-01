Україну накрила пилова буря із Каспію: у МОЗ розповіли, як себе захистити

Протягом 1-2 жовтня у Києві очікується погіршення якості повітря через пилову бурю із району Каспію.

Про те, як захистите себе - розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

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"1 та 2 жовтня, за повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок, 30 вересня, Україну накрила пилова буря. Жителі багатьох міст на сході та в центральній частині скаржилися на смог. На тлі цього якість повітря в деяких регіонах серйозно погіршилася.

Поради, як захистити себе під час пилової бурі / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

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