Україну накрила пилова буря із Каспію: у МОЗ розповіли, як себе захистити

Ситуація утримається попередньо до п'ятниці.
Протягом 1-2 жовтня у Києві очікується погіршення якості повітря через пилову бурю із району Каспію.
Про те, як захистите себе - розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
"1 та 2 жовтня, за повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в понеділок, 30 вересня, Україну накрила пилова буря. Жителі багатьох міст на сході та в центральній частині скаржилися на смог. На тлі цього якість повітря в деяких регіонах серйозно погіршилася.
Читайте також: