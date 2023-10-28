Україну накрила потужна негода: повалені дерева, блекаути і жертви серед людей (фото)

В Україні сьогодні, 28 жовтня, вирує негода. Через потужний вітер та подекуди зливи загинуло вже троє людей.

Негода в Україні спричинила обвалення дерев та затоплення проїжджих ділянок. Нині відомо про багатьох поранених внаслідок поривів вітру. Від дерев постраждало також чимало автівок, а українці залишились без світла.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про ситуацію в регіонах.

Житомирщина

На Житомирщині через негоду пориви вітру повалили дерева на дороги та автомобілі. Зокрема, негода найбільше захопила Коростишів. Рятувальники кажуть, що виїжджали на розчистку від повалених дерев щонайменше чотири рази.

Негода на Житомирщині 28 жовтня / Фото: Суспільне

Негода на Житомирщині 28 жовтня / Фото: Суспільне

Крім того, у самому Житомирі біля костелу Святого Йоана з Дукл впала величезна ялина.

Негода на Житомирщині 28 жовтня / Фото: Суспільне

"І на авто впало дерево, і велика ялинка біля костелу впала. Зараз складно говорити, скільки саме шкоди наробила негода, але нам роботи точно вистачить на два-три дні, при тому, що ми активно працюємо", — розповів у коментарі Суспільному заступник директора житомирського комунального підприємства "Зеленбуд" Володимир Савченко.

Негода на Житомирщині 28 жовтня / Фото: ДСНС у Житомирській області

Через негоду десятки населених пунктів Житомирщини залишилася без світла та інтернету. Житомиробленерго повідомляє, що аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Енергетики нагадують, що до провисаючих проводів та проводів, які лежать на землі, не можна наближатися ближче, ніж на вісім метрів, аби не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом.

Рівненщина

Через сильні пориви вітру та падіння дерев на Рівненщині станом на ранок 28 жовтня повністю або частково знеструмлено 181 населений пункт, повідомляє Рівнеобленерго.

"Найбільше постраждали території обслуговування Здолбунівської, Радивилівської, Костопільської, Гощанської та Острозької дільниць. До знеструмлень призвели численні падіння гілок, дерев, як наслідок — обриви повітряних ліній", — йдеться у повідомленні.

Бригади Рівнеобленерго ліквідовують наслідки негоди. Енергетики закликають людей не наближатися до обірваних ліній.

Хмельниччина

У Хмельницькій області потужний вітер призвів до фатального наслідку для одного з місцевих мешканців. У Хмельницькому районі на 42-річного чоловіка впало дерево й придавило його. Надзвичайники дістали тіло чоловіка, але він, на жаль, загинув.

На Хмельниччині через потужний вітер дерево вбило чоловіка / Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Аби дістати тіло чоловіка, рятувальникам довелось бензопилою розпиляти стовбур дерева. Рятувальники передали потерпілого медикам, але ті констатували смерть.

Нині у області також фіксують обриви ліній електропередач, повалені дерева, пошкодженні дахи. Станом на ранок 28 жовтня в області знеструмлено 400 населених пунктів, з них 180 — знеструмлено частково.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заступницю директора зі зв'язків з громадськістю АТ "Хмельницькобленерго" Олену Гриневич.

За її словами, найскладніша ситуація на півночі Хмельницької області. Аварійно-відновлювальні бригади почали усувати наслідки стихії з шостої години ранку та працюватимуть до повного відновлення розподілу електричної енергії.

Волинь

Внаслідок негоди на Волині у місті Нововолинську знеструмлені декілька мікрорайонів, у Луцьку — на затопленій вулиці застряг мікроавтобус. За інформацією ДСНС, частину дороги затопило через зливу, тож авто діставали рятувальники.

Негода на Волині 28 жовтня / Фото: ДСНС України у Волинській області

Станом на ранок, 28 жовтня у трьох мікрорайонах Нововолинська відсутнє світло. Постачання води і водовідведення у місті забезпечують за допомогою генераторів, повідомив міський голова Борис Карпус.

Львівщина

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що через сильні дощі та пориви вітру на Львівщині станом на ранок 28 жовтня без електропостачання було 132 населених пункти (49 – повністю, 83 – частково).

"Над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців "Львівобленерго", залучили 84 одиниці техніки", - додав він.

Івано-Франківщина

За інформацією ДСНС в області впродовж ночі рятувальники 12 разів залучалися на прибирання повалених внаслідок сильних поривів вітру дерев, які в більшості перекривали рух на автодорогах.

Негода на Івано-Франківщині 28 жовтня / Фото: Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Так,підрозділами ГУ ДСНС в області спільно з МПК здійснено 12 виїздів та прибрано 25 дерев. До проведення робіт було залучено 11 одиниць техніки та 45 рятувальників.

Київ

У Києві 28 жовтня, у Шевченківському районі, дерево впало на чоловіка. Медики намагалися реанімувати його, але він помер від отриманих травм. Також зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зокрема, у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

Негода у Києві / Фото: Telegram

Негода у Києві / Фото: Telegram

На проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих - чоловіки віком 65 і 35 років. Ще 7 мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці.

"На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників в районах міста", - повідомив Кличко.

Місцеві публікують фото та відео наслідків негоди у соцмережах.

Негода у Києві / Фото: Telegram

Негода у Києві / Фото: Telegram

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