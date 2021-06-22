Україну накрила потужна пилова буря, люди змушені дихати піском: у чому проблема та як уберегтися

Це явище прийшло в Україну з Південного Сходу, з Середньої Азії.

Україну 22 червня накрила потужна пилова буря. Українці в соціальних мережах публікують фото моторошного явища та нарікають на те, що змушені дихати піском. Так, у Києві орієнтовно о 12:00 небо накрив невідомий сірий дим. Через це впала видимість. Кияни повідомляють, що з лівого берега уже не видно правого.

Схожа ситуація також і в Обухові. Місцеві жителі в Мережі нарікають, що бачать у повітрі пил.

Пилову хмару помітили також і в містах Українка, Кагарлику, Василькові, Білій Церкві, Ірпені. Бурю видно також і у Сумській, Полтавській та Житомирській областях, Чернігові та Черкасах. Буря добралась навіть і до заходу України, зокрема це явище зафіксували і в Хмельницькій області.

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Також у Мережі повідомляють, що вчора, 21 червня, схоже явище спостерігалось в Кривому Розі та Запоріжжі. Там нарікають на імлу, яка вже не один день стоїть над містом.

Чому сталась піщана буря та, як від цього вберегтись, дізнавався ТСН.ua.

Пилова буря в Україні: що кажуть синоптики

Метеоролог Валерій Латуха в Facebook повідомив, що причиною цього може бути піщана буря, яку нанесло з астраханських напівпустельних степів.

"З космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку нанесло з астраханських напівпустельних степів. Зачіпає також і Київ. Це явище має власне ім'я - "Астраханський суховій", - повідомив Валерій Латуха.

Синоптикиня Наталка Діденко у соцмережах наголосила, що через спеку зараз дійсно можливі пилові бурі.

"За такої синоптичної ситуації вони можливі. Раніше пилові бурі мали найбільше шансів на Півдні та Сході України. Проте пилові бурі підбираються вже й північніше. Наприклад, 16 квітня 2020 року пилова буря спостерігалась навіть у Києві", - зазначила Наталка Діденко.

Заступниця начальника Запорізького гідрометцентру Тетяна Сорокіна в коментарі місцевому виданню пояснила, що погіршення видимості сталось через капельки водяної пари із домішками піску чи пилу, які нанесло з Південного Сходу, з Середньої Азії.

"Ці частинки перенесені з районів, де бувають піщані бурі, їх якраз спостерігали в червні. Все це досягло верхніх шарів атмосфери, у нас змінилися потоки і другий день з Південного Сходу тягне таке перенесення дрібних часток піску і пилу з цих регіонів", - каже Тетяна Сорокіна.

Пилова буря в Україні: думка екологів

Натомість на думку екологів, піщані бурі в Україні стались через вирубку лісів, меліорацію боліт та є наслідком зміни клімату.

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"Це ми на власні очі бачимо ті зміни клімату, про які ми читаємо та слухаємо. От тепер ми їх спостерігаємо. Це сталось після масштабної меліорації на Поліссі, зокрема висихають торфовища та грунт, тим більше спека. Плюс є ще вітер. Це все піднімається в повітря і його настільки багато, що ми вже почали це бачити і на жаль, вдихаємо", - каже в коментарі ТСН.ua Олег Листопад.

Еколог, засновник громадської організації "Київський еколого-культурний центр" Володимир Борейко наголосив, що теперішні пилові бурі - це ще і наслідок вирубування лісосмуг.

"Такі пилові бурі в Києві ми спостерігаємо вже вдруге. Перша пилова буря була вже в квітні 2020 року. Це - через те, що в Україні за останні 20 років безконтрольно знищили величезну кількість лісосмуг, які захищали нас від вітрів, ураганів, пилу та піску. А тому те, що ми маємо зараз - це розплата жадібній людині від матері-природи", - каже еколог в коментарі ТСН.ua.

Екологи наголошують, що подібні бурі ми спостерігатимемо і в подальшому, оскільки це - наслідок безвідповідального ставлення людини до природи.

Як уберегтися від пилових бур: поради

Пилові бурі є небезпечними для здоров'я. Але і уберегтися від них складно.

"Вони небезпечні. Тому що це - тверді часточки, які піднялися в повітря і звичайно, що дихати ними далеко не корисно, а точно навпаки", - каже Олег Листопад.

Екологи наголошують, що щоб уберегтися від пилових бур, потрібно носити медичну маску чи респіратор, проте додають, що за умов такої спеки, як зараз це - дуже складно.

"Від цього піску практично не можливо уберегтися, бо він вже літає. Не дихати ми не можемо. Можемо носити маску, але знову ж таки це складно через спеку", - сказав у коментарі ТСН.ua еколог, засновник громадської організації "Київський еколого-культурний центр" Володимир Борейко.

Також екологи радять робити вологе прибирання та за можливості придбати кондиціонер, який має функцію фільтрації повітря.

"Людям від цих піщинок практично не можливо повністю уберегтися. Звісно, нам казатимуть про те, що не виходьте з дому. Але реально, скільки можна не виходити з квартири? Всі ходять на роботу, в магазини. Є ще надзвичайно дорогі кондиціонери із зовнішніми фільтрами, бо звичайні кондиціонери не фільтрують повітря, а лише охолоджують. Можна носити маски, але знову ж таки, зараз спека. Можна в квартирі робити вологе прибирання. Тоді менше буде пилюки. Також добре, коли в місті поливають дороги - це також може частково допомогти", - каже Олег Листопад.

Що зробити, аби подібне не повторювалось?

Екологи наголошують, що бурі в Україні можуть регулярно повторюватись і без системного підходу це - неможливо зупинити.

"Клацнути пальцями і зупинити бурі неможливо. На це потрібен час і політична воля нашої влади, щоб навести порядок із екологією. Ми можемо себе врятувати тільки комплексним державним підходом до власної екології", - каже Олег Листопад.

Він пояснив, що для того, щоб відновити екологію потрібно, щоб держава звернула увагу на проблему.

"Потрібно планомірно згортати всі програми видобутку торфу. Видобування торфу - це дуже небезпечно. Нам потрібно від цього відмовитись, щоб зберегти клімат. Друге - ті болота, які раніше осушували, але ще можна відновити, потрібно відновлювати. Треба відновлювати заплави річок. Для того, щоб все це працювало, потрібні державні програми і фінансування. Також для цього потрібен контроль. А для контролю потрібно ухвалити закон про екологічний контроль, який уже лежить в парламенті. І президент на форумі "Україна-2030" обіцяв, що буде зроблено рішучі кроки в галузі екології. І хотілося б, щоб цей закон таки ухвалили. Плюс має бути закон про відходи, який теж давно лежить в Парламенті. Бо боротьба за екологію вимагає системного, комплексного підходу і пора вже нарешті починати активні дії, - сказав нам еколог Олег Листопад.

Нагадаємо, раніше Київ затягнуло смердючим димом. Його приніс сильний вітер із Чорнобильської зони, Житомирської області, та сіл біля столиці, де палають ліси, болота, або ж просто люди спалюють сміття.

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