Україну накрила сильна негода: де буде мокрий сніг, ожеледиця і шквали

У суботу, 23 листопада в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки. В усіх областях ускладняться погодні умови.

Про це свідчать повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попереджають про дощ, мокрий сніг, ожеледицю на дорогах та сильний вітер.

"У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях - значний дощ. На півдні, сході, у більшості центральних та Сумській областях пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.

На півночі, Вінниччині та Черкащині - значний мокрий сніг. Крім того, у цих регіонах і на заході на дорогах буде ожеледиця. Оголошено I рівень небезпеки.

Штормове попередження. / Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", - наголошують синоптики.

Нагадаємо, метеорологиня Віра Балабух повідомляла, що в Україні відбувається зміна клімату, через що вже стало помітно тепліше. Проте поки не можна говорити, що зим в Україні не буде.

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