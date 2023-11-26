Україну накрили потужні снігопади: де найважча ситуація і чого очікувати ввечері

Українців закликають бути обережними за кермом та не виходити на вулиці без крайньої необхідності.

В окремих регіонах України вирує негода. Станом на 14:45 26 листопада погіршення погодних умов - у південній частині та у центрі. Найскладніша ситуація - на Одещині.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

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Він попередив, що на вечір в більшій частині областей очікується сніг, крижані дощі та сильний вітер.

Ситуація на Одещині

За даними ОП, в Одеській області буревій повалив 24 дерева, чимало громад залишились без електро- та водопостачання. Без світла залишились 116 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони. Також є проблеми із мобільним зв’язком.

Також перекрито рух на деяких автомобільних дорогах загального значення.Водіям великовагових автомобілів варто врахувати обмеження руху на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне. На трасі М05 є ділянки заблоковані вантажівками на підйом, проїзд можливий лише легковим транспортом.

"Обласна та місцева влада тримає ситуацію на контролі, працюють усі відповідні служби, йде оперативна ліквідація наслідків негоди. Там, де відсутня електрика, обʼєкти критичної інфраструктури працюють на генераторах", - зазначив Кулеба.

Наслідки негоди в Україні

Кулеба поінформував, що по країні знеструмлено 160 населених пунктів у чотирьох областях, скрізь працюють енергетики та комунальники. Зокрема, у Миколаївській області без електрики перебувають 20 населених пунктів, у Дніпропетровській – 18, у Донецькій – шість.

"Зважаючи на прогнози фахівців про посилення вітру, сильні снігопади, хуртовини та ожеледицю в багатьох регіонах країни, в усіх областях працюють штаби з ліквідації наслідків негоди. Всі служби переведені у посилений режим роботи", - наголосив він.

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікуються сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській — мокрий сніг та дощ.

"Прошу усіх українців бути обережними за кермом, не виходити на вулиці без крайньої потреби! Та, звичайно, належним чином реагувати на сигнали повітряної небезпеки", - закликали у Зеленського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

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