Україну накрило похолодання: синоптикиня повідомила, де буде сніг і 20 градусів морозу

Протягом цього тижня погода в Україні буде морозною та різноманітною в плані опадів. Зима "надолужує та компенсує попередні теплі місяці".

Про це повідомила синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі "РБК-Україна".

"У нас буде морозний цей тиждень надалі. І зі снігом. Погода буде доволі різноманітною в плані опадів", - розповіла вона.

За словами Птухи, найхолоднішими кілька наступних ночей будуть для східних, північно-східних регіонів України та Карпат. В нічну пору очікується до 15-20 градусів морозу. На решті території вночі температура повітря становитиме -11-16 градусів. Денні температурні зберігаються "стабільно в межах 1-8 градусів морозу".

"Не такими сильними можуть бути морози 19 та 20 лютого, але буквально на кілька градусів меншими. Там буде дещо більше хмарності", - поділилась синоптикиня.

У цей період нічні температури по території України коливатимуться від 7 до 14 градусів нижче нуля, а вдень - стабільно 0-7 градусів морозу. Лише південно-західна частина - там від 2 морозу до 3 тепла.

За словами Птухи, атмосферний фронт зумовить невеликий сніг: 19 лютого - у північних, західних і центральних областях, а 20 лютого - у більшості областей України.

За словами синоптикині, сніговий покрив, який сформувався в Україні станом на зараз, є, по суті, "основним".

"Тобто він зараз - практично по всій території України в нас. Окрім півдня і крайнього півдня (там його дуже мало, звичайно - менше 0,5 см). Досить рівномірно, від 1 до 8-10 см по території України маємо... На дорогах, звичайно, зберігається у нас ожеледиця. Тому водіям треба бути максимально уважними й обережними", - наголосила синоптикиня.

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