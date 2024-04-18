Україну накрило сильне похолодання: де 19 квітня будуть дощі, сніг та заморозки

До України прийшло похолодання. У п'ятницю, 19 квітня, у низці областей будуть дощі та мокрий сніг. Також передбачаються заморозки.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Протягом дня в регіонах буде хмарно. В Україні дощитиме. Опади оминуть південно-східну частину країни та крайній захід. Вдень у північно-східній частині пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі в більшості областей температура повітря буде становити 2-7° тепла. У західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, а на Закарпатті - 0-3°. На сході та південному сході країни в нічну пору стовпчики термометрів покажуть +7-12°, а вдень +14-19°. На іншій території країни вдень температура становитиме 8-13° тепла.

В Карпатах у п'ятницю прогнозують невеликий сніг. Температура вночі буде 3-8° морозу, а вдень опуститься до близько 0°.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища 19 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В столиці та в області 19 квітня буде хмарно. Вночі буде помірний, а вдень невеликий - дощ. Швидкість західного вітру становитиме 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря – 2-7° тепла, вдень – 8-13° тепла. В Києві вночі температура становитиме 4-6° тепла, вдень близько 10° тепла.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру попереджали про сильні заморозки. В регіонах очікують небезпечні та стихійні метеорологічні явища 19-20 квітня.

Читайте також: