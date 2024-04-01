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Україну накрив пил із Сахари: метеорологи попереджають про небезпеку

Україну накрив пил із Сахари: метеорологи попереджають про небезпеку

Забруднення повітря. / Фото: УНІАН

Попереджають про суттєве погіршення якості повітря.

Пил з африканської пустелі Сахари накрив Україну. Якщо напередодні його фіксували у західних областях, то сьогодні, 1 квітня, він поширився на майже всю країну. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

"Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари. Синоптики продемонстрували це за допомогою супутникового знімку з платформи EUMETSAT).

Метеорологи попереджають про суттєве погіршення якості повітря в найближчі дні. Українців просять зачиняти вікна, адже пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Як повідомлялося, 31 березня пил з африканської пустелі накрив Прикарпаття. Метеорологи попереджали про погіршення якості повітря та інші незвичні явища.

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