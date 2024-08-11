Україну накриє антициклон: якою буде погода у понеділок, 12 серпня

У понеділок, 12 серпня, Україна опиниться у зоні впливу антициклону, тому повсюди буде сухо і сонячно.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

12 серпня протягом дня прогнозують +24... 29°C. У південних областях +28... 32°C.

У Києві опадів не очікується, лише вночі можливий невеликий дощ.

Очікується помірний північно-західний вітер, вночі та вранці він буде рвучким. Максимальна температура завтра коливатиметься близько +25°C.

"Вже 16-17 серпня очікується потепління", - зазначила вона.

Нагадаємо, Діденко повідомляла, що спека повертається. Розпочнеться вона доволі незвично — із західних областей країни.

Погода в Україні. Синоптики прогнозують дощі

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