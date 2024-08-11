Україну накриє антициклон: якою буде погода у понеділок, 12 серпня

Температура повітря досягне 32 градусів тепла.
У понеділок, 12 серпня, Україна опиниться у зоні впливу антициклону, тому повсюди буде сухо і сонячно.
Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.
12 серпня протягом дня прогнозують +24... 29°C. У південних областях +28... 32°C.
У Києві опадів не очікується, лише вночі можливий невеликий дощ.
Очікується помірний північно-західний вітер, вночі та вранці він буде рвучким. Максимальна температура завтра коливатиметься близько +25°C.
"Вже 16-17 серпня очікується потепління", - зазначила вона.
Нагадаємо, Діденко повідомляла, що спека повертається. Розпочнеться вона доволі незвично — із західних областей країни.