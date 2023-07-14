Україну накриє антицклон: синоптикиня розповіла про погоду вихідними, 15-16 липня

В Україні на вихідних буде спекотна погода.
Україну найближчими днями накриє антициклон Fee. А тому очікується тепла погода, без дощів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Синоптикиня наголосила, що через антициклон в Україні на вихідних очікується спекотна погода, без опадів.
"Впродовж 15-16 липня саме наш славний Fee зумовить практично повсюди білі хмарки, синє небо й яскраве сонце - суху погоду. Лише на Луганщині та завтра ще й на Харківщині можливі окремі короткочасні дощі з грозами", - зазначила Діденко.
15-16 липня в Україні очікується +25-29 градусів. На північному сході буде прохолодніше, тоді як на півдні та Закарпатті температура повітря може сягати +31 градус. Також більше 30 градусів тепла може бути у неділю, 16 липня, у західних регіонах України.
"У Києві в суботу та неділю очікується суха переважно сонячна погода з комфортною температурою повітря +26+28 градусів. У понеділок у столиці можлива спека до +30 градусів, проте вже у вівторок пройде дощ і температура повітря трохи знизиться", - наголосила Наталія Діденко.
Нагадаємо, у Європі цього літа вирує величезна спека. Було зафіксовано +60 градусів тепла в одному із іспанських населених пунктів.
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