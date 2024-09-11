Україну накриє циклон з грозовими дощами: коли зміниться погода

У четвер, 12 вересня, погоду в Україні визначатиме циклон Annet. Майже у всіх регіонах будуть дощі та грози.

Про це повідомила синоптикиня Наталки Діденко.

"Завтра погода України перебуватиме під впливом циклонічної системи, що розташувалася південному заході Європи - центр циклону Annet буде над Італією. Атмосферні фронти зумовлять практично повсюди в Україні 12 вересня періодичні дощі, подекуди з грозами", - розповіла вона.

На заході країни протягом дня стовпчики термометрів покажуть +19-22°. У східних областях повітря прогріється до +28-32°. На решті території стовпчики термометрі покажуть 25-30° тепла.

У Києві 12 вересня також буде дощ і, можливо, навіть з грозою. Температура повітря підніметься до +27°.

Нагадаємо, синоптикиня повідомляла, що Україну накриє негода. Найбільше опадів буде в західних областях.

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