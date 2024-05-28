Україну накриє гігантська хмара пилу: чи є загроза для населення - відповіла синоптикиня

В Україні може спостерігатися певна запиленість, але загрози для населення немає.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха в ефірі КИЇВ24 у вівторок, 28 травня.

За її словами, цього разу пил і повітряні потоки йдуть із Середньої Азії, з Каспійської низовини.

"Сьогодні (28 травня - ред.) переважно по південно-східних областях може спостерігатися певна запиленість атмосфери. Звичайно, вона може подекуди поширюватись на центральні, на північні області, але вже буде менше це проявлення. Воно буде спостерігатися хіба що в тому, що може бути дещо замутнена атмосфера, не таке яскраво-блакитне небо, як нам хотілося б наприклад. Але ніякої загрози воно не несе, чи лише пил у верхніх шарах атмосфери", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Україну накриють "брудні" дощі.

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