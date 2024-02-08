Україну накриє хвиля морозу: прогноз погоди на п'ятницю, 9 лютого

Найхолодніше буде у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

В Україні вже найближчим часом в деяких областях тепло різко зміниться короткочасними морозами.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Завтра, 9 лютого, в Україні, крім півдня, очікуються дощ і мокрий сніг. У Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади, у північній частині на дорогах місцями ожеледиця.

"9 лютого у північній частині на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

У північній та східній частинах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла, на решті території вночі 0-6° тепла, вдень +6-12°.

В Одеській області та в Криму до +16°. Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у п’ятницю вночі 0°…-2°C, мокрий сніг, вдень 0°…+2°C, мокрий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Раніше синоптикиня повідомила, коли до України прийде справжнє потепління. Більше про це читайте у новині.

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