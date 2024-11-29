Україну накриє неочікуване тепло: прогноз погоди на вихідні

На півдні вдень очікується до +11°.

Вихідними в Україні очікується спокійна погода, без опадів та з комфортними температурними показниками.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

"Внаслідок розвитку великого та малорухомого антициклону, який охопить територію більшості європейських країн, прогнозується погода без істотних опадів і лише у суботу під впливом фрагменту теплого фронту у західних та південних областях пройдуть місцями дощі з мокрим снігом", — написав він.

Субота, 30 листопада

У західних областях вночі та вранці місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем та мрякою. Вдень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3°С, вдень 0…+5°С. У Карпатах протягом доби -1…-7°С.

У північних регіонах вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг з дощем, вдень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1°С, вдень -2...+3°С.

У центральних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1°С, вдень +1…+6°С.

У південній частині та у Криму прогнозується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8°С, вдень +6…+11°С.

У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5°С, вдень -3...+2°С.

Неділя, 1 грудня

У західних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2°С, вдень +2…+7°С. У Карпатах протягом доби 0…-5°С.

У північній частині країни очікується погода без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2°С, вдень 0…+5°С.

У центральній частині України опадів не передбачається. Подекуди можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2°С, вдень +1…+6°С.

У південній половині та у Криму очікується суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4°С, вдень +3…+8°С.

У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2°С, вдень 0…+5°С.

Раніше синоптикиня "Укргідрометцентру" Олена Палагнюк розповіла, що 29 листопада вдень у західних регіонах країни, а 30 листопада по всій Україні, крім півдня та сходу, очікується незначний мокрий сніг.

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