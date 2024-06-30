Україну накриє нестерпна спека: коли очікувати високої температури повітря 

Завтра, 1 липня, Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Максимальна температура повітря досягатиме +30+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34+37 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у західній частині України грозові дощі завтра місцями знизять температуру повітря на кілька градусів. Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище.

Більш інтенсивні грозові дощі очікуються на заході в другій половині дня чи ввечері.

Однак значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.

У Києві в понеділок буде дуже спекотно, +32+34 градуси. Сухо, без опадів.

"Проте 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України, градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою", - написала вона.

Втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів (хіба що 4-5 липня полегшає на Одещині).

Раніше синоптики дали прогноз на липень. Яким буде другий місяць літа - читайте у новині.

Спека і висока загроза пожеж! Погода на вихідні 29-30 червня

Читайте також: