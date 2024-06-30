Україну накриє нестерпна спека: коли очікувати високої температури повітря 

Стовпчики термометрів максимально піднімуться до +37°С.
Завтра, 1 липня, Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Максимальна температура повітря досягатиме +30+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34+37 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, у західній частині України грозові дощі завтра місцями знизять температуру повітря на кілька градусів. Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище.
Більш інтенсивні грозові дощі очікуються на заході в другій половині дня чи ввечері.
Однак значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.
У Києві в понеділок буде дуже спекотно, +32+34 градуси. Сухо, без опадів.
"Проте 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України, градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою", - написала вона.
Втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів (хіба що 4-5 липня полегшає на Одещині).
Раніше синоптики дали прогноз на липень. Яким буде другий місяць літа - читайте у новині.
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