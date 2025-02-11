Україну накриє нова хвиля похолодання: синоптикиня повідомила, коли будуть сніг і морози

В Україні найближчим часом буде триматися холодна погода. Ба більше - 15 лютого надійде атмосферний фронт зі снігопадом. Морози триматимуться, але, можливо, після 20 лютого відбудеться певна зміна синоптичних процесів.

Про це повідомила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха в інтерв'ю "Главреду".

"Морози в Україні точно триватимуть до кінця цього тижня, можливо вони будуть і на початку наступного тижня. Сильних коливань температури не буде, але морози залишаться", - повідомила Птуха.

За її словами, наразі на території країни зберігається морозна погода. Вона спричинена полем високого тиску, а також арктичним повітрям, що надходить з північного сходу. Саме тому в найближчі кілька діб буде триматися морозна погода.

Вночі температура буде від -6° до -12°, а в Карпатах температура опуститься до 15° морозу. Вдень в більшості областей температура повітря також буде мінусовою і становитиме від 0° до -6°. На заході та півдні України буде тепліше від +4° до -2°.

"Від 14-15 лютого проходитиме атмосферний фронт, через який у західних і північних областях удень може бути сніг. Крім того, 15 лютого сніг можна буде побачити в більшості областей. Снігопад буде не надто інтенсивний, адже очікується досить суха погода. Сніговий покрив додасться, як ми кажемо: "білі фарби в пейзажі", але максимум до 4 сантиметрів", - додала синоптикиня.

Як повідомлялося, в Україні очікується різка зміна погоди. Причина в циклоні "Юліан", що принесе, окрім похолодань, ще й сніг.

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