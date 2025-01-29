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Україну накриє похолодання: синоптикиня повідомила, коли будуть сніг і морози

Україну накриє похолодання: синоптикиня повідомила, коли будуть сніг і морози

Білка. / Фото: Pexels

Тепло до країни принесли повітряні маси з півдня.

Наприкінці січня в Україні стало помітно тепліше. Втім, вже на початку лютого у регіонах стане прохолодніше - будуть морози і навіть сніг. 

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі "Главреду".

За її словами, потепління в Україні, яке зараз спостерігається, за багатьма показниками набагато вище кліматичної норми. 

"Потепління спричинено тим, що на території країни упродовж останніх декількох днів і до кінця січня повітряні маси переважатимуть з півдня. Тому буде надходити дедалі тепліша повітряна маса, яка і утримує у нас досить високий, як для січня, температурний фон", - пояснила синоптикиня. 

Тим часом в  лютому вже буде зміна синоптичних умов. До країни зайдуть повітряні маси не з півдня. Птуха каже, що це принесе більш низькі температури.

"На початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру погоди, повернуться й морози. Очікуємо вже незабаром нижче нуля і певних опадів. Прогнозуємо змішану фазу, але вже 2 лютого можливий невеликий сніг у західних, північних та центральних областях", - наголосили синоптикиня.

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