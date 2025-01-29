Україну накриє похолодання: синоптикиня повідомила, коли будуть сніг і морози

Тепло до країни принесли повітряні маси з півдня.
Наприкінці січня в Україні стало помітно тепліше. Втім, вже на початку лютого у регіонах стане прохолодніше - будуть морози і навіть сніг.
Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі "Главреду".
За її словами, потепління в Україні, яке зараз спостерігається, за багатьма показниками набагато вище кліматичної норми.
"Потепління спричинено тим, що на території країни упродовж останніх декількох днів і до кінця січня повітряні маси переважатимуть з півдня. Тому буде надходити дедалі тепліша повітряна маса, яка і утримує у нас досить високий, як для січня, температурний фон", - пояснила синоптикиня.
Тим часом в лютому вже буде зміна синоптичних умов. До країни зайдуть повітряні маси не з півдня. Птуха каже, що це принесе більш низькі температури.
"На початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру погоди, повернуться й морози. Очікуємо вже незабаром нижче нуля і певних опадів. Прогнозуємо змішану фазу, але вже 2 лютого можливий невеликий сніг у західних, північних та центральних областях", - наголосили синоптикиня.
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