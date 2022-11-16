Україну накриє потужний сніжний циклон: народний синоптик прогнозує хуртовини найближчими днями

За словами синоптика, навіть зимою не часто випадає стільки снігу.

До України йде похолодання та сильні снігопади.

Як повідомив народний синоптик Стас Щедрін, навіть зимою не часто випадає стільки снігу, як може намести найближчими днями.

"Вже сьогодні, 16 листопада, Україну накриє потужний сніжний циклон", - прогнозує він.

Синоптик зазначає, що 17-19 листопада по всій країні очікуються дуже сильні снігопади, хуртовин, на півдні дощі, 18-19 листопада з грозами. 20 листопада місцями в Україні ще й можлива ожеледь.

"Навіть зимою не часто випадає стільки снігу, як може намести найближчими днями", - наголосив Стас Щедрін.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі також попереджають українців про поширення холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада. Так, за прогнозами синоптиків, у ці дні до України прийдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см. Очікується також поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу, 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін зазначав, що від середини листопада до України прийде різке похолодання, а також хуртовини й морози. Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг.

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