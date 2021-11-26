Україну накриє штормовий вітер: де і коли чекати на негоду

Україну накриє штормовий вітер: де і коли чекати на негоду

В Україні оголошено штормове попередження.

В Україні погода 26 листопада буде вітряною, у зв'язку з чим оголошено штормове попередження. Потужний вітер очікується у найближчу годину на всій території України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за даними синоптиків, протягом найближчої години і до кінця доби 26 листопада, а також уночі та вранці 27 листопада, вітер сягатиме поривів 15-20 м/с, на вісокогір'ї Карпат - 25-30 м/с. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".

Згідно з прогнозом, опадів переважно не передбачається 26 листопада. Дощитиме лише на Закарпатті, Львівщині та Волині. В Карпатах - дощ з мокрим снігом.

Температура повітря вдень в регіонах становитиме від +4-9 градусів. У південних регіонах та Закарпатті буде найтепліше - аж до +9 градусів.

У Києві 26 листопада буде хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 6-8 градусів тепла.

Нагадаємо, 25 листопада на вершині гори Піп Іван Чорногірський в Карпатах температура повітря опустилася до -8 градусів морозу. На високогір'ї лежить сніг.

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