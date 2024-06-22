Україну накриють дощі: де очікувати сильні зливи у неділю, 23 червня 

Неділя, 23 червня, буде відчутно свіжішою на заході та півночі України - денна температура повітря знизиться до +24+27 градусів. На решті території очікується спека до +30+34 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, короткочасні дощі та грози пройдуть періодично в західних, північних, центральних областях. До вечора неділі опади дійдуть також до Харківщини.

На півдні та більшу частину доби 23-го червня у східних областях - сухо, сонячно, спекотно.

Погода у Києві

У Києві 23 червня пройдуть періодично дощ та гроза, можливі злива, шквали. Температура повітря знизиться до +24, +25 градусів.

Протягом тижня температура повітря в Україні загалом буде комфортною, навіть на сході та півдні сильна спека малоймовірна.

Раніше ТСН.ua з'ясув, яка погода чекає нас у червні.

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