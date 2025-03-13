Україну накриють похолодання і дощі - свіжий прогноз погоди

З початком березня до України прийшло тепло, однак затрималось воно ненадовго. Синоптики повідомили, у яких саме областях найближчим часом зіпсується погода.

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Прогноз погоди на сьогодні, 13 березня

13 березня на півдні України (за винятком Криму) пройдуть короткочасні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич.

З його слів, вранці місцями можливий туман. Вітер переважно змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С, у Криму місцями +20…+23 °С.

Чи варто українцям очікувати снігу в березні

Березень - перехідний місяць. У цей період синоптичні процеси, а отже й погода в Україні, можуть змінюватись дуже динамічно. Синоптикиня "Українського гідрометеорологічного центру" Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що нині синоптична ситуація в Україні саме змінюється, а погоду визначає поле зниженого атмосферного тиску.

Збільшення хмарності, що спостерігається у багатьох областях, зумовлюють атмосферні фронти: із заходу, із південного заходу. Крім того, до кінця поточного робочого тижня зберігатиметься досить високий температурний фон - з огляду на те, що погоду "формує" тепле й вологе повітря з південного заходу.

Тим часом від суботи, 15 березня, очікується відчутне зниження температури повітря.

У неділю, 16 березня, похолоднішає у більшості областей. Дещо тепліше може бути на півдні та сході країни.

Синоптикиня також пояснила, чому в деяких регіонах найближчим часом можуть місцями фіксувати пориви вітру. Це пов'язано, з її слів, із проходженням атмосферних фронтів, під час якого "вітер трішки посилюється".

"Але, знову ж таки, без якихось таких небезпечних швидкостей... Без окремих попереджень, дуже локально... Весна, березень... Коли йде ось ця перебудова синоптичних процесів - із зимових на весняні (на теплий період), то це завжди супроводжується посиленням вітру. Тому поки що без якихось критичних моментів", - пояснила Птуха.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Зокрема, до України йдуть дощі, похолодання та штормовий вітер. Як зміниться погода вже вихідними - читайте у новині.

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