Україну накриють снігопади та штормовий вітер: які регіони опиняться в епіцентрі

Протягом неділі-понеділка, 26-27 листопада, на більшій території України очікуються складні погодні умови - хуртовини, снігові замети, ймовірне обледеніння та штормовий вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Вона пояснила, що до України прийшов активний південний циклон. Несприятлива погода не торкнеться лише західної частини. Тут можливий невеликий сніг та поривчастий вітер.

"Найближчого вечора, ночі та завтра вранці 27-го листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20, місцями 25-27 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети. У перехідній зоні холоднішого та теплішого повітря - від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум - сніг змішається із мокрим снігом. Льодяний дощ, ще й плюс налипання мокрого снігу, ожеледь. В цих областях із дощем буде штормовий вітер", - попередила Діденко.

У неділю в більшості областей України - десь близько нуля, проте на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, в Криму - +10+14 градусів. У понеділок температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, а на решті території найближчої ночі -2-7 градусів, завтра вдень 0-3 градуси морозу.

Погода у Києві

За прогнозами синоптикині, в другій половині дня 26 листопада, ввечері та найближчої ночі очікується сніг, можливо, сильний сніг, хуртовина і дуже сильний вітер. Пориви північно-західного вітру в столиці досягатимуть 15-20, місцями 25 метрів за секунду.

Послаблення та припинення опадів - в другій половині дня понеділка. Послаблення вітру - у вівторок.

Нагадаємо, в Карпатах вдарив 16-градусний мороз.

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