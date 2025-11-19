ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Україну накриють атмосферні фронти: якою буде погода 20 листопада

Місцями в регіонах дощитиме, але снігу не буде.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Заморозки.

Заморозки. / © pixabay.com

У четвер, 20 листопада, в Україні буде прохолодно. Погоду у більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, а тому в більшості регіонів дощитиме

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко та в Укргідрометцентрі.

Вночі у більшості областей стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 3° тепла. Вдень очікується +4-9°.

За даними Гідрометцентру, півдні та південному сході вночі температура буде 3-8° тепла, а вдень +11-16°. У Карпатах вночі прогнозують 3-8° морозу, а вдень стовпики термометрів будуть сягати 0-5° тепла.

“Вітер переважно південно-східний, помірний часом рвучкий, одягайтеся щільніше. Дощі на півдні, у центральній частині та на сході України. Місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях”, - наголосила Діденко.

У Києві 20-го листопада опадів не буде. Але в столиці - поривчастий вітер південно-східного напрямку. Вночі буде 0-2° морозу, а вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. З його слів, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив. До 20 листопада передбачається різноманітна погода зі значним діапазоном температури.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie