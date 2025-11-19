Україну накриють атмосферні фронти: якою буде погода 20 листопада

Заморозки. / © pixabay.com

У четвер, 20 листопада, в Україні буде прохолодно. Погоду у більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, а тому в більшості регіонів дощитиме

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко та в Укргідрометцентрі.

Вночі у більшості областей стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 3° тепла. Вдень очікується +4-9°.

За даними Гідрометцентру, півдні та південному сході вночі температура буде 3-8° тепла, а вдень +11-16°. У Карпатах вночі прогнозують 3-8° морозу, а вдень стовпики термометрів будуть сягати 0-5° тепла.

“Вітер переважно південно-східний, помірний часом рвучкий, одягайтеся щільніше. Дощі на півдні, у центральній частині та на сході України. Місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях”, - наголосила Діденко.

У Києві 20-го листопада опадів не буде. Але в столиці - поривчастий вітер південно-східного напрямку. Вночі буде 0-2° морозу, а вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. З його слів, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив. До 20 листопада передбачається різноманітна погода зі значним діапазоном температури.