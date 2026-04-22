Україну накриють атмосферні фронти: синоптики попередили про негоду 23 квітня

Очікуються дощі, сильний вітер та прохолодна погода майже в усіх областях.

Софія Бригадир
Погода в Україні 23 квітня / © ТСН

У четвер, 23 квітня, погода в Україні суттєво погіршиться через прихід атмосферних фронтів. У більшості регіонів прогнозують дощі, сильний вітер та зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За її прогнозом, вдень опади накриють майже всю територію країни — від невеликих до помірних. Лише у західних областях імовірність дощу буде незначною.

Однією з головних особливостей дня стане сильний північно-західний вітер. Його пориви місцями сягатимуть 15–20 метрів за секунду, тож українців закликають бути обережними.

У більшості регіонів 23 квітня очікується +8…+11 градусів, а на півдні та заході країни буде трохи тепліше — +10…+14 градусів.

Погода в Києві

У Києві вночі опадів не прогнозують, температура становитиме +3…+5 градусів. Вдень у столиці пройде дощ, посилиться вітер, а повітря прогріється лише до +7…+9 градусів.

Діденко застерегла, що подібні погодні умови можуть негативно позначитися на самопочутті людей із серцево-судинними захворюваннями. Зокрема, через перепади температури, вітер та зміну атмосферного тиску можливі погіршення стану здоров’я.

За попереднім прогнозом, холодна погода в Україні утримається ще певний час — щонайменше до травня.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що погода в Україні протягом 20−26 квітня буде з температурними показниками нижче за норму.

