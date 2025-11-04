- Дата публікації
Україну накриють дощі: де очікувати опади 4 листопада та якою буде температура (мапа)
Температура вдень по країні 8-13°, на півдні України до 16°, місцями туман.
В Україні у вівторок, 4 листопада, хмарно. На півдні країни вночі та вранці місцями туман.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вночі у західних, північних, Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській областях, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, невеликі, місцями помірні дощі.
Вітер південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.
Яка погодв у Києві та області
У Києві та області 4 листопада теж хмарно. Невеликі, по області вдень місцями помірні дощі.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.
У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.
