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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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557
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Україну накриють дощі та грози: де 2 червня погіршиться погода

Температура повітря буде комфортною, незважаючи на опади.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дощ.

Дощ. / © Associated Press

У понеділок, 2 червня, в Україні дощитиме. Втім, опади ймовірні не у всіх областях. На заході та півночі буде трохи вітряно.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях будуть короткочасні дощі, а місцями - ще й грози. На решті території опадів не передбачається.

Вдень на переважній більшості території країни стовпчики термометрів покажуть +22-27°. Трохи прохолодніше сьогодні буде в Карпатах. Вдень температура повітря становитиме +15-20°.

Погода в Україні 2 червня. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 червня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень по області місцями короткочасний дощ. У Києві температура повітря вдень підніметься до 23-28° тепла. В Київській області - до +27°.

Нагадаємо, синоптики поділилися прогнозом погоди на червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

За прогнозом синоптиків, особливої спеки не буде. Середня місячна температура в червні передбачається в межах +19-23°. У гірських районах 15-16°, що на 1,5-2° вище за норму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
557
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