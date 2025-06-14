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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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728
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Україну накриють дощі та грози: де суттєво опуститься температура 14 червня

У суботу найсвіжіше буде у Карпатах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дощ.

Дощ. / © Associated Press

У суботу, 14 червня, низку областей України накриють дощі та навіть грози. Місцями значно похолоднішає.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вдень стовпчики термометрів покажуть +18-23°. У південних областях повітря прогріється до +25°. Натомість у Карпатах температура повітря становитиме 12-17° тепла.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода в Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями. Вдень - місцями короткочасний дощ. Температура повітря вдень становитиме 18-20° градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні на вихідні (14 та 15 червня) буде нестійкою та вологою через активізацію циклону та надходження холодного повітря арктичного походження. Синоптики попереджають про суттєве зниження температури повітря до аномально низьких показників для цієї пори року.

Зауважимо, еколог Олександр Соколенко попереджає про збільшення кількості катаклізмів - смерчів і торнадо. Це пов’язано з тим, що наша країна входить в “зону торнадо”.

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Дата публікації
Кількість переглядів
728
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