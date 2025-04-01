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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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472
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Україну накриють дощі та сильний вітер: детальний прогноз на 2 квітня

В Україні будуть сильні дощі, а на півночі та заході — пориви вітру до 15-20 м/с.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © Pixabay

В Україні 2 квітня очікуються дощі, сильний вітер та температурні коливання від +7 до +19°C, водночас західні області можуть розраховувати на тимчасове припинення опадів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

2 квітня в Україні спостерігатимуться дощі різної інтенсивності — від невеликих до помірних. Відпочинуть від опадів лише західні області, де до другої половини дня середи дощі припиняться.

На півночі та заході країни очікується сильний вітер північних напрямків з можливими штормовими поривами до 15-20 м/с, тому варто бути обережними під час прогулянок на вулиці.

Температура повітря в Україні також буде варіюватися. В східних областях, південній частині та на Дніпропетровщині вдень передбачається +14...+19°C, що є досить теплою погодою для початку квітня. В центральних областях температура буде помірною, +10...+14°C, а ось на Вінниччині — лише +7...+11°C.

У західних областях, попри дощі, температура залишатиметься відносно холодною, в межах +9...+12°C, хоча Волинь та Рівненщина потішать теплішими температурами до +12...+16°C.

Найхолодніше буде на півночі, де вдень температура не підніметься вище +7...+9°C. У Києві 2 квітня також прогнозується волога погода з періодичними дощами. Вітер буде рвучким і сильним, температура в столиці не перевищить +9°C.

Згідно з прогнозом, вже ближче до п'ятниці в прохолодних регіонах потеплішає, проте вихідними, 5-6 квітня, в Україні очікується поширення холодної повітряної маси, що принесе похолодання, нічні заморозки, посилення вітру та мокрий сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода в Україні на Великдень 2025 року обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами.

 

 

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