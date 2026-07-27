Україну накриють грози, а потім прийде спека до +33: синоптики розповіли про погоду найближчими днями

Погода в Україні / © pexels.com

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Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться під впливом активного холодного атмосферного фронту, який принесе дощі, грози, місцями град та сильний вітер. Водночас уже із середини тижня опади поступово припинятимуться, а температура повітря знову почне зростати.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

За словами синоптиків, у вівторок більшість областей України накриють короткочасні дощі. На Лівобережжі очікуються помірні, місцями значні опади, грози, можливий град та шквали вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду.

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Коли опади почнуть відступати

Синоптики прогнозують, що вже 29–30 липня атмосферна ситуація поступово стабілізується. Дощі збережуться лише на крайньому сході країни, тоді як у більшості областей встановиться суха погода.

Найближчими ночами температура повітря становитиме +13…+18 градусів, а у західних областях місцями знизиться до +10…+15. Удень повітря прогріється до +21…+26 градусів, тоді як на сході країни температура сягатиме +24…+29.

У середу потепління продовжиться. Денна температура становитиме +24…+29 градусів, а на Закарпатті синоптики прогнозують справжню спеку — до +30…+33 градусів.

За даними синоптиків, упродовж другої половини тижня температура повітря поступово підвищуватиметься як у денні, так і в нічні години. Вітер переважно буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів за секунду, місцями він може посилювати відчуття прохолоди.

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Початок тижня принесе мінливу та нестійку погоду із дощами й грозами, однак уже наприкінці липня більшість регіонів повернуться до сухої та теплої літньої погоди.

Погода в Україні на 27 липня — останні новини

Нагадаємо, у понеділок, 27 липня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили про небезпечні метеорологічні явища в деяких регіонах України. Найспекотніше вдень буде у північних та центральних регіонах, де повітря прогріється до +28+30 °C.

За прогнозом Укргідрометцентру, серпень розжарить Україну. Останній місяць літа буде спекотнішим за норму. Середня температура повітря становитиме +21+25°, в гірських районах +17+19°.

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