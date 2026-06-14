Україну накриють грози, град і сильний вітер: де і коли вируватиме негода

Негода / © pixabay.com

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У понеділок, 15 червня, в Україні будуть грози, град і шквали. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«15 червня вдень у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — попередили синоптики.

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В областях, в який очікується негода, оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Похолодання в Україні

Синоптик Віталій Постригань попереджали, що літнього тепла очікувати не варто, адже суне до України суне затяжне похолодання. Активний атмосферний фронт прийшов на зміну спеці. За попередніми прогностичними розрахунками, до кінця другої декади червня атмосферними процесами керуватимуть атлантичні циклони.

Водночас метеоролог Ігор Кібальчич попереджав про те, що нестійка погода очікується вже у другій декаді червня. Літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами, місцями з градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7°C.

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