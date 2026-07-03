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Україну накриють грози, град і сильний вітер: де і коли вируватиме негода
Оголошено штормове попередження у низці областей України.
Сьогодні вдень, 3 липня, низку регіонів України накриють складні погодні умови. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомили у пресслужбі Українського гідрометцентру.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.
Сьогодні вдень в північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються грози, а в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с.
Водночас у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях будуть значні дощі.
Нагадаємо, пекельна спека нарешті відступає з України. Вже від сьогодні, 3 липня, у центральними областями проходитиме активний атмосферний фронт, який принесе суттєве погіршення погодних умов. Зіткнення розпеченого африканського повітря з прохолодними повітряними масами з боку Північного моря спричинить грозові дощі, шквали швидкістю 17–22 м/с, а в окремих районах можливе випадіння граду.