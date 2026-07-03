Україну накриють грози, град і сильний вітер: де і коли вируватиме негода

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Сьогодні вдень, 3 липня, низку регіонів України накриють складні погодні умови. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у пресслужбі Українського гідрометцентру.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

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Сьогодні вдень в північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються грози, а в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с.

Водночас у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях будуть значні дощі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні.

Нагадаємо, пекельна спека нарешті відступає з України. Вже від сьогодні, 3 липня, у центральними областями проходитиме активний атмосферний фронт, який принесе суттєве погіршення погодних умов. Зіткнення розпеченого африканського повітря з прохолодними повітряними масами з боку Північного моря спричинить грозові дощі, шквали швидкістю 17–22 м/с, а в окремих районах можливе випадіння граду.

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