- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 2 хв
Україну накриють дощі з грозами, але не всюди: де очікувати зливи, а де +33 (мапа)
Цієї п’ятниці, 22 серпня, очікуються грози, град і сильний вітер у західних та північних областях. А ось на сході та півдні буде спекотно — до +33°С.
На українців 22 серпня чекає мінлива погода: хмарність із різкими перепадами температури.
Про це повідомляють синоптики з Українського гідрометеорологічного центру.
Ці регіони очікують зливи та град
Так, 22 серпня у західних, північних, більшості центральних областей, а також в Одеській та Миколаївській прогнозують дощі різної інтенсивності. Подекуди опади будуть сильними, можливі грози, град і шквали швидкістю до 15-20 м/с.
Температура повітря у цих регіонах:
захід України — вночі +12…+17°, вдень прохолодніше, лише +17…+22°С;
північні області — денна температура становитиме +20…+25°С.
На центральну частину України (крім заходу), а також Одесу та Миколаївщину чекають грози з короткочасними зливами. Синоптики також кажуть про ймовірність граду.
Де буде спекотно 22 серпня
На сході та півдні буде здебільшого сухо, температура вдень сягатиме +28…+33°С.
Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с, місцями з посиленнями.
Погода у Києві та Київській області
На Київщині 22 серпня прогнозується мінлива хмарність із дощами та грозами. В окремих районах можливий град та шквалистий вітер швидкістю до 20 м/с.
Прохолодно буде на Київщині. Тут вночі — +15…+20°С, а вдень не вище +25°С;
У Києві вночі — +15…+17°С, а вдень +21…+23°С.
Отже, кінець серпня в Україні буде контрастним: прохолода та дощі на заході й півночі протиставлятимуться спекотній погоді на сході та півдні.
Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що Україну в серпні накриє циклон. І погода зміниться вже 22-го числа. Так, Наталка Діденко — відома синоптикиня, повідомила про активний циклон середземноморського походження.
Наталка Діденко й раніше попереджала, що після тривалого періоду спеки до України прийде різке похолодання. Погода кардинально зміниться у низці регіонів.