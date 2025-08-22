Україну накриють дощі з грозами, але не всюди: де очікувати зливи, а де +33 (мапа)

Синоптики попереджають про грози та шквали 22 серпня в Україні / © ТСН

На українців 22 серпня чекає мінлива погода: хмарність із різкими перепадами температури.

Про це повідомляють синоптики з Українського гідрометеорологічного центру.

Ці регіони очікують зливи та град

Так, 22 серпня у західних, північних, більшості центральних областей, а також в Одеській та Миколаївській прогнозують дощі різної інтенсивності. Подекуди опади будуть сильними, можливі грози, град і шквали швидкістю до 15-20 м/с.

Дощі та грози 22 серпня в Україні / © Укргідрометцентр

Температура повітря у цих регіонах:

захід України — вночі +12…+17°, вдень прохолодніше, лише +17…+22°С;

північні області — денна температура становитиме +20…+25°С.

На центральну частину України (крім заходу), а також Одесу та Миколаївщину чекають грози з короткочасними зливами. Синоптики також кажуть про ймовірність граду.

Де буде спекотно 22 серпня

На сході та півдні буде здебільшого сухо, температура вдень сягатиме +28…+33°С.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с, місцями з посиленнями.

Погода у Києві та Київській області

На Київщині 22 серпня прогнозується мінлива хмарність із дощами та грозами. В окремих районах можливий град та шквалистий вітер швидкістю до 20 м/с.

Прохолодно буде на Київщині. Тут вночі — +15…+20°С, а вдень не вище +25°С;

У Києві вночі — +15…+17°С, а вдень +21…+23°С.

Отже, кінець серпня в Україні буде контрастним: прохолода та дощі на заході й півночі протиставлятимуться спекотній погоді на сході та півдні.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що Україну в серпні накриє циклон. І погода зміниться вже 22-го числа. Так, Наталка Діденко — відома синоптикиня, повідомила про активний циклон середземноморського походження.

Наталка Діденко й раніше попереджала, що після тривалого періоду спеки до України прийде різке похолодання. Погода кардинально зміниться у низці регіонів.