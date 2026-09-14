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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
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2 хв

Україну накриють грози і тумани: де і коли очікується негода

У регіонах після досить теплих осінніх днів відчутно посвіжішає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Погода.

Погода. / © pixabay.com

У понеділок, 14 вересня, погода в Україні буде нестійкою. У низці регіонів будуть дощі, а місцями ще й грози. Температура трохи знизиться.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Протягом дня у регіонах буде хмарно з проясненнями. Вдень жощі очікуються на півдні, у більшості центральних областей, а також на сході країни та місцями на Сумщині. Місцями опади будуть з грозами. На решті території України — без істотних опадів.

Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується туман. Швидкість північного вітру буде 5-10 м/с.

Вдень температура повітря у більшості областей буде +16-21°. Значно тепліша погода все ще тримається на південному сході — від +22° до +27°.

Погода в Україні 14 вересня. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 вересня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та у Київській області очікується хмарність з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північний, 5-10 м/с.

Вдень на Київщині стовпчики термометрів покажуть 16-21° тепла. У Києві буде дещо прохолодніше — до 19° тепла.

Погода у вересні

В Укргідрометіентрі зауважують, що вересень — перехідний місяць від літа до осені, коли поступово стає прохолодніше. Водночас середня місячна температура в Україні цього року очікується близькою до кліматичної норми.

За прогнозами кліматологів, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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