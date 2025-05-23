Україну накриють грози, град і сильний вітер: де вируватиме негода

Негода. / © Unsplash

Реклама

У п’ятницю, 23 травня, в Україні будуть грози, град та шквали. У низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

”23 травня у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні синоптиків.

Реклама

Зауважимо, що на заході негода омине лише Львівську і Волинську області. Натомість у більшості областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, синоптики шокували прогнозом на літо в Україні. Так, ця пора року обіцяє бути температурними показниками, що перевищують середні багаторічні норми. Синоптики прогнозують, що пік спеки буде у липні, коли температура може перевищити +40°C. Особливо - в південних і східних регіонах країни.

Зауважимо, раніше синоптики попереджали про те, що на Україну суне торнадо. Зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. Нагадаємо, що в кінці квітня 2025-го торнадо спостерігали на Київщині.

Дата публікації 14:51, 14.05.25 Кількість переглядів 8534 Земля розірвалась в прямому ефірі: вперше зафіксовано розлом у реальному часі