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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1353
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1 хв

Україну накриють грози, град і сильний вітер: де вируватиме негода

Оголошено штормове попередження у низці областей на заході України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Негода.

Негода. / © Unsplash

У п’ятницю, 23 травня, в Україні будуть грози, град та шквали. У низці областей оголошено штормове попередження через негоду. 

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

”23 травня у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні синоптиків.

Зауважимо, що на заході негода омине лише Львівську і Волинську області. Натомість у більшості областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, синоптики шокували прогнозом на літо в Україні. Так, ця пора року обіцяє бути температурними показниками, що перевищують середні багаторічні норми. Синоптики прогнозують, що пік спеки буде у липні, коли температура може перевищити +40°C. Особливо - в південних і східних регіонах країни.

Зауважимо, раніше синоптики попереджали про те, що на Україну суне торнадо. Зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. Нагадаємо, що в кінці квітня 2025-го торнадо спостерігали на Київщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1353
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