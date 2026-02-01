Україну накриють люті морози до -30°: якою буде погода 2 лютого

Погода / © ТСН

У понеділок, 2 лютого, в Україні збережеться суха, але вкрай холодна погода з сильними нічними морозами. У низці регіонів температура опуститься до -27…-30°, а на дорогах очікується небезпечна ожеледиця.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Прогноз погоди на 2 лютого

За прогнозами синоптиків, у неділю, 2 лютого, опадів в Україні не передбачається, однак холодна повітряна маса охопить практично всю територію країни. У нічні години температура повітря становитиме від –18 до –23°, а в північних областях та на Харківщині морози сягатимуть –22…–27°, місцями — до –30°.

Удень стовпчики термометрів піднімуться незначно — до –13…–18°. Найтепліше буде на півдні та південному сході: вночі –12…–17°, удень –6…–11°. У Криму та на Закарпатті прогнозують відносно м’яку погоду — вночі –3…–8°, удень –0…–5°.

Через низькі температури та відсутність опадів на дорогах місцями утвориться ожеледиця, що ускладнить рух транспорту та пішоходів. Вітер північний і північно-східний, 5–10 м/с, посилюватиме відчуття холоду. Синоптики закликають водіїв бути особливо уважними, а громадян — тепло одягатися та уникати тривалого перебування надворі.

Раніше повідомлялося, що Україну накрила хвиля аномальних морозів, пов’язаних із вторгненням арктичного повітря. Синоптики попереджали, що різке похолодання може тривати кілька днів поспіль і супроводжуватися температурними рекордами в окремих регіонах.

Також метеорологи наголошували на підвищеній небезпеці для інфраструктури та енергосистеми через стабільні мінусові температури. У деяких областях місцева влада закликала обмежити поїздки, особливо в нічний час, та подбати про безпеку людей похилого віку і дітей.

Крім того, відомо про зростання кількості травм через ожеледицю у великих містах. Медики радять носити взуття з неслизькою підошвою та бути обережними на тротуарах і зупинках громадського транспорту.