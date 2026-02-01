ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
2 хв

Україну накриють люті морози до -30°: якою буде погода 2 лютого

Українців заклликають бути уважними й обережними через погіршення погодних умов.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

У понеділок, 2 лютого, в Україні збережеться суха, але вкрай холодна погода з сильними нічними морозами. У низці регіонів температура опуститься до -27…-30°, а на дорогах очікується небезпечна ожеледиця.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Погода 2 лютого

Погода 2 лютого

Прогноз погоди на 2 лютого

За прогнозами синоптиків, у неділю, 2 лютого, опадів в Україні не передбачається, однак холодна повітряна маса охопить практично всю територію країни. У нічні години температура повітря становитиме від –18 до –23°, а в північних областях та на Харківщині морози сягатимуть –22…–27°, місцями — до –30°.

Удень стовпчики термометрів піднімуться незначно — до –13…–18°. Найтепліше буде на півдні та південному сході: вночі –12…–17°, удень –6…–11°. У Криму та на Закарпатті прогнозують відносно м’яку погоду — вночі –3…–8°, удень –0…–5°.

Через низькі температури та відсутність опадів на дорогах місцями утвориться ожеледиця, що ускладнить рух транспорту та пішоходів. Вітер північний і північно-східний, 5–10 м/с, посилюватиме відчуття холоду. Синоптики закликають водіїв бути особливо уважними, а громадян — тепло одягатися та уникати тривалого перебування надворі.

Раніше повідомлялося, що Україну накрила хвиля аномальних морозів, пов’язаних із вторгненням арктичного повітря. Синоптики попереджали, що різке похолодання може тривати кілька днів поспіль і супроводжуватися температурними рекордами в окремих регіонах.

Також метеорологи наголошували на підвищеній небезпеці для інфраструктури та енергосистеми через стабільні мінусові температури. У деяких областях місцева влада закликала обмежити поїздки, особливо в нічний час, та подбати про безпеку людей похилого віку і дітей.

Крім того, відомо про зростання кількості травм через ожеледицю у великих містах. Медики радять носити взуття з неслизькою підошвою та бути обережними на тротуарах і зупинках громадського транспорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie