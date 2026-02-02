Україну накриють люті морози: коли чекати на потепління

Погода

Реклама

Найближчої ночі в Україні прогнозують найнижчі температурні показники цієї зими. Найсильніші холоди охоплять північні регіони, де стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки -30°C.

Про це повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі «РБК-Україна».

Епіцентр холоду та найближчий прогноз

За словами синоптикині, епіцентром морозної хвилі стануть Сумська та Чернігівська області. У ніч на 3 лютого температура повітря там може становити від -28°C до -30°C. Показники залежатимуть від хмарності: у разі прояснень мороз буде сильнішим.

Реклама

Минулої ночі температурні рекорди по сезону вже зафіксували на Житомирщині (до -29°C) та в північних районах Сумщини й Чернігівщини (до -28°C). Холодне повітря прийшло в Україну з антициклоном із півночі, де в країнах Балтії та Білорусі температура вже впала нижче -30°C.

«Ще два дні потрібно потерпіти. Морози відступлять, але ненадовго. Уже з 9 числа знову зайде холодне повітря з півночі», — зазначила вона.

Наталія Голеня зазначає, поступове послаблення морозу почнеться:

З 7 лютого: на більшій частині території України вдень очікується близько 0°C або невеликий «плюс». На Закарпатті та півдні країни потеплішає до +6…+8°C.

З 8–9 лютого: прогнозується чергове вторгнення холодного повітря. Температура вночі та вдень знову опуститься до -3…-9°C, а 10 лютого можливе подальше посилення морозів.

Порівняння з минулими роками

Синоптикиня наголосила, що поточні показники не є аномальними для України. Для порівняння: у 2012 році в Київській області фіксували -32°C, а абсолютний мінімум для України становить -42°C (м. Луганськ).Проте особливістю поточного сезону може стати його тривалість.

Реклама

За словами Голені, це може бути найдовший за останні роки період, коли середньодобова температура стабільно тримається нижче нуля. Очікується, що справжня зима триватиме щонайменше до середини лютого.

Нагадаємо, у харківського бабака Тимка з’явився офіційний наступник. Цьогоріч місію головного метеоролога країни перебрав на себе молодий віщун Тимко IV.

Раніше ми писали про те, як правильно святкувати День Бабака.