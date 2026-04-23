Україну накриють нова хвиля холоднечі, сніг та "мінуси": синоптики попередили про небезпечний удар стихії

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні найближчими днями / © Getty Images

Найближчої доби в Україні очікується холодна та вітряна погода із суттєвим зниженням температури, нічними заморозками в більшості регіонів та штормовим вітром.

Детальніше про погоду в Україні 24 квітня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 24 квітня в Україні буде вітряна погода, а опадів стане менше. Дощі пройдуть лише у східних областях.

«Вітер північно-західного походження досягатиме поривів 7-14, місцями штормових 15-20 метрів за секунду. Обережно під білбордами та старими деревами!» — попереджає Діденко.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +6 градусів тепла, місцями можливі заморозки, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до 12 градусів тепла.

Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що у період з 24 по 25 квітня в Україні утримається холодна погода на всій території. Істотних змін у температурному режимі очікувати не варто.

За даними Українського гідрометцентру, найближчої доби очікується суттєве похолодання та нічні заморозки по всій країні протягом 24–25 квітня. Через надходження холодного повітря з півночі в більшості північних, центральних і Харківській областях очікуються заморозки в повітрі до -3 градусів нижче нуля, тоді як на решті території заморозки очікуються на поверхні ґрунту.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 24 квітня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 25 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики прогнозують, що 24 квітня погода в Україні буде хмарною з проясненнями. На сході, південному сході та Сумщині пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, проте на більшій частині країни опадів не передбачається.

Денна температура коливатиметься в межах від +7 до +12 градусів тепла, а на північному сході не підніметься вище +9 градусів. Ситуацію ускладнить північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с, який вдень на Прикарпатті та у східних регіонах посилюватиметься до 15–20 м/с.

Погода в Україні 24 квітня / © Укргідрометцентр

На Десні нижче села Розльоти триватиме весняне водопілля. Рівень води поступово зростатиме, що зумовить подальше затоплення заплави та можливі порушення транспортного сполучення в Новгород-Сіверському й Корюківському районах Чернігівщини.

Погода у Києві

На Київщині 24 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, вдень повітря прогріється до +12 градусів тепла. У столиці вночі очікується від +1 до +3 градусів тепла, вдень — від +10 до +12 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про заморозки у Київській області та місті Києві.

Вночі 24 квітня по Києву на поверхні ґрунту будуть заморозки до -2 градусів морозу. У місті оголошено І рівень небезпечності, жовтий. По області заморозки в повітрі становитимуть до -3 градусів морозу, в регіоні оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині 24 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 24 квітня буде хмарна погода без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі по області становитиме від +2 до +7 градусів тепла, місцями у повітрі та на поверхні ґрунту будуть заморозки до -2 градусів морозу, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

В Одесі стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +7 градусів тепла вночі, вдень — від +14 до +16 градусів вище нуля.

Погода у Львові

У середу, 24 квітня, синоптичну ситуацію на Львівщині формуватиме тилова частина циклону над Східноєвропейською рівниною. Очікується хмарна погода без суттєвих опадів, проте холодна та вітряна.

Вночі та вранці 24 квітня по всій території Львівщини, включно з обласним центром, синоптики прогнозують сильні заморозки. Температура повітря вночі опуститься до -5 градусів морозу в області та до -2 градусів нижче нуля у Львові, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпечності.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Львівщині вночі 24 квітня / © Укргідрометцентр

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 тепла, безпосередньо у місті буде близько +11…+13 градусів вище нуля.

Протягом дня в регіоні пануватиме північно-західний вітер, який дутиме зі швидкістю 9–14 м/с. Місцями можливі сильні пориви до 15 — 20 м/с.

Погода у Дніпрі

На 24 квітня по Дніпропетровській області та місту Дніпро синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Протягом доби очікується невеликий дощ зі снігом, який супроводжуватиметься південно-західним вітром зі швидкістю 7–12 м/с.

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища: у Дніпрі та місцями по області пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

Попередження про сильний вітер на Дніпропетровищні 24 квітня / © Укргідрометцентр

Також вночі та вранці 24–25 квітня синоптики попереджають, що по всьому регіону очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі до -2 градусів морозу.

Попередження про заморозки на Дніпропетровищні вночі та вранці 24 квітня / © Укргідрометцентр

Вночі температура повітря в області коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, а безпосередньо в Дніпрі становитиме від +2 до +4 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6… +11 по області та до +9…+11 градусів тепла в обласному центрі.

Погода у Харкові

У п’ятницю, 24 квітня, по Харківській області та місту Харкову синоптики прогнозують хмарну погоду з небезпечними метеорологічними явищами. Протягом усієї доби у регіоні очікуються сильні пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с, що відповідає жовтому рівню небезпечності.

Синоптики попереджають про сильний вітер на Харківщині 24 квітня / © Укргідрометцентр

Також вночі очікується мокрий сніг, а вдень він переходитиме у невеликий дощ.

Вночі по області синоптики прогнозують заморозки до -5 градусів нижче нуля, тоді як у Харкові температура коливатиметься від 0 до -2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +10 градусів тепла по території області та до +8 градусів вище нуля безпосередньо в обласному центрі.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли чекати на потепління в Україні.

Читайте також:

