Україну накриють одразу два циклони: як зміниться погода найближчими днями

В Україні прогнозується серйозне похолодання / © pexels.com

Реклама

Поєднання арктичного холоду та теплого тропічного повітря принесе значні опади до України, морози до -14° та слизькі автошляхи.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань

«У найближчі дні два південних вихори, заряджені енергією і середземноморською вологою вискочать на нас… добряче погіршать погоду», — зазначив він.

Реклама

ПЕРШИЙ ЦИКЛОН

Удень 15 та 16 лютого суттєво погіршиться погода: значний дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря -3+2°. У ніч проти понеділка -5-10°.

«Тому понеділок і вівторок холодні, скандинавський антициклон посилить морози і вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 9-14° морозу, вдень -2-7°. Опади не прогнозуються», — уточнив синоптик.

ДРУГИЙ ПІВДЕННИЙ ЦИКЛОН

Реклама

18 лютого принесе нам сніг на тлі слабких морозів. Знову утворення снігового покриву, ожеледиця.

Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні вже наступного тижня може прийти чергове похолодання — все відбудеться за звичним для цієї зими сценарієм, коли зниження температури буде нетривалим.