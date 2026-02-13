- Дата публікації
Україну накриють одразу два циклони: як зміниться погода найближчими днями
Синоптик попереджає українців про різке погіршення погоди та ожеледицю. Пік морозів припаде на 16 та 17 лютого.
Поєднання арктичного холоду та теплого тропічного повітря принесе значні опади до України, морози до -14° та слизькі автошляхи.
Про це повідомив синоптик Віталій Постригань
«У найближчі дні два південних вихори, заряджені енергією і середземноморською вологою вискочать на нас… добряче погіршать погоду», — зазначив він.
ПЕРШИЙ ЦИКЛОН
Удень 15 та 16 лютого суттєво погіршиться погода: значний дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря -3+2°. У ніч проти понеділка -5-10°.
«Тому понеділок і вівторок холодні, скандинавський антициклон посилить морози і вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 9-14° морозу, вдень -2-7°. Опади не прогнозуються», — уточнив синоптик.
ДРУГИЙ ПІВДЕННИЙ ЦИКЛОН
18 лютого принесе нам сніг на тлі слабких морозів. Знову утворення снігового покриву, ожеледиця.
Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні вже наступного тижня може прийти чергове похолодання — все відбудеться за звичним для цієї зими сценарієм, коли зниження температури буде нетривалим.