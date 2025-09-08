Україну накриють осінні дощі: прогноз погоди на тиждень, 8-14 вересня

Погода в Україні буде теплою, але не спекотною / © Pixabay

Упродовж наступного тижня в Україні переважатиме тепла погода на тлі підвищеного атмосферного тиску.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 8 вересня, вночі на Лівобережжі країни, вдень у більшості областей України пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди у супроводі грози. Вночі та вранці у західній частині місцями можливий туман. Вітер очікується північно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, вдень +24…+29 °С. У південній частині вночі +16…+21 °С, вдень +27…+32 °С.

У вівторок, 9 вересня, на більшій частині території України пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. У Криму, вдень також у північних областях можливі сильні дощі. Вітер переважно східного напрямку, 5 — 10 м/с, вдень під час грози місцями може посилюватися до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+18 °С, вдень +24…+29 °С, на Одещині до +31 °С.

У середу, 10 вересня, вночі у північних, центральних та південних регіонах, вдень у Криму та Приазов’ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Часом опади супроводжуватимуться грозою та шквалами. У східних та західних регіонах опадів не передбачається. Вітер східний / південно-східний, 7 — 12 м/с, у південній половині та у Криму вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+19 °С, вдень +23…+28 °С, на Закарпатті до +31 °С.

У четвер, 11 вересня, під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода, без опадів. Вітер передбачається східний / південно-східний, 7 — 12 м/с, у південних регіонах часом пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+17 °С, вдень +24…+29 °С.

У п’ятницю, 12 вересня, триватимеперіод антициклональної погоди. Тому опадів не передбачається. Лише на крайньому заході під впливом малорухомого атмосферного фронту вранці та вдень можливі грозові дощі. Вітер східний / південно-східний, 7 — 12 м/с, у південних регіонах часом пориви, 15 — 20 м/с; на крайньому заході змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, у північно-східних областях місцями +7…+9 °С; вдень +22…+27 °С.

У суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму, на Донбасі та у Приазов’ї, на решті території України утримається погода без опадів. Вітер східний / південно-східний, 5 — 10 м/с, у Приазов’ї окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

У неділю, 14 вересня, погодні умови в Україні визначатиме виступ антициклону з північного сходу Європи, тому прогнозується стійка погода без опадів. Вітер переважатиме південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура вночі становитиме +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

Раніше синоптик повідомив, що в Україні поступове зниження температури очікується вже у другій половині вересня. До 12-13 вересня в регіонах триматиметься антициклональний характер погоди.