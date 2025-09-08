ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
2 хв

Україну накриють осінні дощі: прогноз погоди на тиждень, 8-14 вересня

Цього тижня в Україні буде доволі тепло і періодично пройдуть дощі з грозами. Ночі будуть прохолодними, вдень ще буде тепло.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода в Україні буде теплою, але не спекотною

Погода в Україні буде теплою, але не спекотною / © Pixabay

Упродовж наступного тижня в Україні переважатиме тепла погода на тлі підвищеного атмосферного тиску.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 8 вересня, вночі на Лівобережжі країни, вдень у більшості областей України пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди у супроводі грози. Вночі та вранці у західній частині місцями можливий туман. Вітер очікується північно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, вдень +24…+29 °С. У південній частині вночі +16…+21 °С, вдень +27…+32 °С.

У вівторок, 9 вересня, на більшій частині території України пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. У Криму, вдень також у північних областях можливі сильні дощі. Вітер переважно східного напрямку, 5 — 10 м/с, вдень під час грози місцями може посилюватися до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+18 °С, вдень +24…+29 °С, на Одещині до +31 °С.

У середу, 10 вересня, вночі у північних, центральних та південних регіонах, вдень у Криму та Приазов’ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Часом опади супроводжуватимуться грозою та шквалами. У східних та західних регіонах опадів не передбачається. Вітер східний / південно-східний, 7 — 12 м/с, у південній половині та у Криму вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+19 °С, вдень +23…+28 °С, на Закарпатті до +31 °С.

У четвер, 11 вересня, під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода, без опадів. Вітер передбачається східний / південно-східний, 7 — 12 м/с, у південних регіонах часом пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+17 °С, вдень +24…+29 °С.

У п’ятницю, 12 вересня, триватимеперіод антициклональної погоди. Тому опадів не передбачається. Лише на крайньому заході під впливом малорухомого атмосферного фронту вранці та вдень можливі грозові дощі. Вітер східний / південно-східний, 7 — 12 м/с, у південних регіонах часом пориви, 15 — 20 м/с; на крайньому заході змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, у північно-східних областях місцями +7…+9 °С; вдень +22…+27 °С.

У суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму, на Донбасі та у Приазов’ї, на решті території України утримається погода без опадів. Вітер східний / південно-східний, 5 — 10 м/с, у Приазов’ї окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

У неділю, 14 вересня, погодні умови в Україні визначатиме виступ антициклону з північного сходу Європи, тому прогнозується стійка погода без опадів. Вітер переважатиме південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура вночі становитиме +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

Раніше синоптик повідомив, що в Україні поступове зниження температури очікується вже у другій половині вересня. До 12-13 вересня в регіонах триматиметься антициклональний характер погоди.

Дата публікації
Кількість переглядів
387
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie