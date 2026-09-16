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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
296
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3 хв

Україну накриють ще сильніша хвиля похолодання і дощі: синоптики попередили, які міста зачепить першими — дати

У той час як більшість регіонів України 17 вересня насолоджуватиметься теплим та сухим днем, західні області опиняться під впливом західноєвропейського фронту.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © unsplash.com

У четвер, 17 вересня, в Україні утримуватиметься переважно тепла та суха погода. Детальний прогноз від синоптиків дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 17 вересня комфортну погоду із температурою повітря впродовж дня до +24 градусів тепла, на Закарпатті очікується до +26 градусів тепла.

«У більшості областей України переважатиме суха ясна сонячна погода. І лише в західних областях близькість атмосферного фронту завтра зумовить невеликі опади», — повідомляє Діденко.

За словами фахівчині, у столиці 17 вересня буде ясна та сонячна погода з температурою повітря до +25 градусів тепла. Водночас вона попереджає, що наступного тижня, від 21 вересня у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.

За даними Українського гідрометеорологічно центру, 17 вересня в Україні буде мінлива хмарність.

«У більшості областей спокійну без опадів погоду зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях вдень холодний атмосферний фронт із Західної Європи спричинить невеликі дощі. Прохолодно вночі, особливо на північному сході країни, й комфортно помірно тепло вдень», — прогнозують синоптики.

Вітер дутиме переважно південно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, на північному сході країни очікується від +5 до +10 градусів тепла. У денні години температура повітря становитиме від +20 до +25 градусів тепла.

Погода в Україні 17 вересня 2026 року / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 вересня 2026 року / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 17 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла. У столиці стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львівській області синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Істотних опадів не передбачається, лише в другій половині дня пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами. Жителів регіону попереджають про погіршення видимості в дощі.

Вітер дутиме південний з переходом на північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 17 вересня буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +7 до +12 градусів тепла;

  • вдень від +20 до +25 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +9 до +11 градусів тепла;

  • вдень від +20 до +22 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 17 вересня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200-500 метрів.

Вітер дутиме південний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, в прибережній зоні буде дещо свіжіше — від +15 до +17 градусів тепла. У денні години температура повітря коливатиметься в межах від +21 до +26 градусів тепла.

В Одесі температура вночі буде від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів тепла. Температура морської води становитиме від +20 до +21 градуса тепла.

Погода у Харкові

За прогнозом синоптиків, 17 вересня на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів та слабкий вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. У регіоні температура повітря становитиме від +7 до +12 градусів тепла вночі та від +19 до +24 вдень. У Харкові також буде сухо, стовпчики термометрів покажуть +8…+10 градусів уночі й +21…+23 градуси удень.

Раніше ТСН.ua розповідав, які квіти потрібно захистити від перших заморозків.

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